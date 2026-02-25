Morto marittimo a Livorno, Usb proclama sciopero addetti porto

Il sindacato Usb di Livorno ha proclamato uno sciopero per l’intera giornata di tutto il personale portuale e marittimo dello scalo livornese a causa dell’incidente sul lavoro dove ieri ha perso la vita un lavoratore.

Sciopero generale per l’intera giornata oggi nello scalo labronico, proclamato da Usb Livorno dopo la tragica morte di Nico Ulivieri, 30enne pilota marittimo deceduto ieri pomeriggio in un incidente all’ingresso del porto. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30, a 700 metri dall’imboccatura: Ulivieri, salito su uno yacht di 50 metri per le manovre d’entrata, rientrava sulla pilotina quando l’imbarcazione si è ribaltata improvvisamente, restando a galla solo con la prua. Il giovane è finito in acqua e, nonostante i soccorsi di Vigili del Fuoco, Capitaneria e Misericordia, è stato recuperato privo di vita. Usb denuncia “l’ennesima tragedia che si aggiunge a decine di incidenti ricorrenti”, stringendosi alla moglie, familiari e colleghi, e chiedendo indagini approfondite sulle cause (collisione o malfunzionamento). Garantiti i servizi essenziali; bloccati traffici commerciali, con cordoglio della vicepresidente regionale Mia Diop.