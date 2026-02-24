Controradio Streaming
ToscanaCronacaScontro tra pilotina e yacht a Livorno, un morto
Scontro tra pilotina e yacht a Livorno, un morto

Livorno
Un uomo è morto nello scontro avvenuto fuori dal porto di Livorno tra una pilotina e uno yacht di 50 metri. Le imbarcazioni si sono scontrare per cause ancora da verificare a meno di un miglio dall’imboccatura dello scalo intorno alle 14:30. Il conducente della pilotina che era a bordo della piccola imbarcazione, che si è ribaltata, è morto ed è stato recuperato in acqua ormai privo di vita. Sul posto è intervenuta subito la capitaneria con i rimorchiatori.

E’ un marittimo di circa 30 anni l’uomo che è rimasto vittima dell’incidente avvenuto intorno alle 14 di oggi a circa 700 metri dall’imboccatura del porto di Livorno tra una pilotina e uno yacht di 50 metri.

Secondo quanto appreso, il pilota dello yacht era già salito a bordo dell’imbarcazione, quando la pilotina condotta dal 30enne, che aveva appena effettuato il trasbordo, per cause ancora al vaglio della capitaneria di porto si sarebbe prima rovesciata, rimanendo poi a galla soltanto con la prua. L’uomo, nonostante i soccorsi siano stati subito allertati, è stato recuperato cadavere dai vigili del fuoco.

