Controradio Streaming
Mar 24 Feb 2026
Controradio Streaming
ToscanaTrasportiPonte al Pino, al via l'ultima fase dell'intervento preliminare
TrasportiUrbanistica

Ponte al Pino, al via l’ultima fase dell’intervento preliminare

By Redazione

Da domani nuovo avanzamento dei lavori sul ponte al Pino. In serata si concluderanno i lavori della seconda fase dell’intervento propedeutico alla sostituzione della struttura ormai vetusta a cura di Rfi: si tratta del rinforzo delle “spalle” di appoggio del cavalcaferrovia tramite la realizzazione di micropali. Dalle 21 di domani scatterà la terza e ultima tranche di questo intervento preliminare, che sarà terminato il 6 marzo.

E’ prevista la chiusura della corsia in direzione di via del Pratellino/via del Campo di Arrigo: i veicoli provenienti da via Mannelli dovranno quindi proseguire in via Andrea del Castagno. Divieti di transito anche in via degli Artisti (corsia riservata al trasporto pubblico in direzione di via del Pratellino). La fase più impattante dei lavori sarà poi in estate, con chiusura al traffico veicolare per circa 100 giorni e di altri sette per quello ferroviario, per la sostituzione del cavalcaferrovia.

Articolo precedente
Agricoltura: Coldiretti domani in piazza per chiedere risposte alla Regione
Articolo successivo
Scontro tra pilotina e yacht a Livorno, un morto

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31308Cronaca18862Politica4226Cultura & Spettacolo3848Diritti2645Sanità2541

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI