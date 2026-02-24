Ponte al Pino, al via l’ultima fase dell’intervento preliminare

Da domani nuovo avanzamento dei lavori sul ponte al Pino. In serata si concluderanno i lavori della seconda fase dell’intervento propedeutico alla sostituzione della struttura ormai vetusta a cura di Rfi: si tratta del rinforzo delle “spalle” di appoggio del cavalcaferrovia tramite la realizzazione di micropali. Dalle 21 di domani scatterà la terza e ultima tranche di questo intervento preliminare, che sarà terminato il 6 marzo.
E’ prevista la chiusura della corsia in direzione di via del Pratellino/via del Campo di Arrigo: i veicoli provenienti da via Mannelli dovranno quindi proseguire in via Andrea del Castagno. Divieti di transito anche in via degli Artisti (corsia riservata al trasporto pubblico in direzione di via del Pratellino). La fase più impattante dei lavori sarà poi in estate, con chiusura al traffico veicolare per circa 100 giorni e di altri sette per quello ferroviario, per la sostituzione del cavalcaferrovia.