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Sab 11 Apr 2026
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ToscanaCronacaTreni: guasto sulla linea Roma-Firenze, ritardi fino a 70 minuti
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Treni: guasto sulla linea Roma-Firenze, ritardi fino a 70 minuti

By Redazione
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Sulla linea convenzionale Roma-Firenze circolazione ferroviaria “fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte” segnalato dalle 6.30: “I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti”.

Così si legge sul sito di Trenitalia aggiornato alle 9.20 nel giorno in cui, per i lavori di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni, tutto il traffico ferroviario tra Firenze e Roma e viceversa viaggia sulla linea convenzionale fino alle 14 di oggi per poi essere dirottato sulla Tirrenica fino a domani pomeriggio, con conseguente riduzione dell’offerta e tempi allungati.
Da Fs si spiega che i tecnici sono al lavoro per l’inconveniente tecnico di stamani e che dovrebbe essere risolto a breve. Riguardo invece all’intervento programmato per questo fine settimana, la linea direttissima Fienze-Roma è previsto riapra da domani alle 15 progressivamente, inizialmente con meno corse e l’allungamento dei tempi di viaggio per alcuni treni che comunque percorreranno la linea convenzionale alternativa. Alla sospensione seguirà una riduzione dell’offerta di treni anche nella mattina di lunedì 13 aprile tra Orvieto Sud e Settebagni. Il servizio – con treni Av, Intercity e Regionali – tornerà regolare, sostiene Rfi, da martedì 14 aprile.

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