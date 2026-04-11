Delegazione “Sanitari per Gaza” dal dg del Meyer per dimissioni Carrai. Incontro il 21 aprile

A Firenze delegazioni di ‘Sanitari per Gaza’, ‘Firenze per la Palestina’ e ‘Partito dei Carc’ sono andate negli uffici del direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, Paolo Morello Marchese, “per pretendere risposte sulla permanenza di Marco Carrai“, l’imprenditore fiorentino che è console onorario di Israele, “alla presidenza della Fondazione Meyer”.

Le tre sigle riferiscono, con una mail di aver “strappato un impegno ufficiale per un incontro che si terrà martedì 21 aprile alle ore 11 presso gli uffici dell’amministrazione” dell’Aou e ribadiscono di chiedere “le dimissioni immediate di Carrai”.

“Dopo mesi di e-mail cadute nel vuoto e richieste di confronto ignorate, siamo andati a bussare alle porte della direzione”, “Marco Carrai deve dimettersi”. Per i tre gruppi “è inaccettabile che una Fondazione pediatrica d’eccellenza sia presieduta dal console onorario di uno Stato i cui vertici sono stati raggiunti, a novembre 2024, da mandati d’arresto della Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità”.

Ma il presidente dell’associazione fiorentina Amici di Israele, Kishore Bombaci, in una replica evidenzia che sostenere che gli attivisti pro Pal portano avanti “la consueta visione faziosa e destituita di ogni fondamento per la quale sarebbe in corso un genocidio a Gaza e che i vertici dello Stato di Israele sarebbero oggetto di procedimenti penali alla Corte Internazionale”, “ciò è tutto falso e smentito dai fatti e dal diritto internazionale”.

Bombaci parla di “tentativo surrettizio di incolpare Carrai per quanto sta avvenendo in Medioriente”, “la verità è che si tratta di un sistematico attacco alla persona che non ha precedenti”, “una deriva pericolosa che non ha nulla a che vedere con i palestinesi ma rivela soltanto un approccio ideologico alla questione. Invitiamo le istituzioni a difendere Carrai e non prestare il fianco agli attacchi”, “Carrai deve essere esclusivamente valutato per i risultati portati”.