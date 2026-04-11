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Gabrielli, ronde a Firenze? La sicurezza non compete ai cittadini

By Redazione
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“Sono assolutamente contrario ad ogni forma di outsourcing della sicurezza, e men che meno della sicurezza che viene caricata sulle spalle dei cittadini, perché questa sarebbe la più grande sconfitta del ruolo delle istituzioni”. Lo ha affermato Franco Gabrielli, ex capo della Polizia e della Protezione civile, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla ‘passeggiata per la sicurezza’ di Futuro Nazionale a Firenze, criticata dalla sindaca Sara Funaro che ha parlato di “inutili ronde”.

Secondo Gabrielli, che ha parlato a margine di un’iniziativa di Fondazione Cr Firenze, “il controllo del territorio, garantire la sicurezza non compete ai cittadini, e credo che sia anche rischioso per i cittadini assumersi questo tipo di responsabilità. Il tema di un più efficace controllo del territorio passa attraverso un diverso modo di coordinare le forze in campo, senza andare alla rincorsa di assunzioni che hanno oggettivi limiti di poter essere realizzate in tempi brevi”.

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