Mar 24 Feb 2026
ToscanaAmbienteAgricoltura: Coldiretti domani in piazza per chiedere risposte alla Regione
ToscanaAmbienteEconomia

Agricoltura: Coldiretti domani in piazza per chiedere risposte alla Regione

By Domenico Guarino
olivocoltori di coldiretti

Una piattaforma di priorità per l’agricoltura toscana: domani migliaia agricoltori saranno in piazza con Coldiretti  per consegnala in occasione seduta del Consiglio regionale

Una piattaforma programmatica con 12 punti che indicano le priorità dell’associazione per il sistema agricolo toscano, ponendo come limite 100 giorni per dare delle risposte. La annuncia Coldiretti Toscana che domani consegnerà il documento alla politica regionale, riunita per la seduta del Consiglio della Toscana. Nell’occasione, l’associazione annuncia che giungeranno migliaia di agricoltori da ogni parete della regione, che manifesteranno con slogan, cartelli e campanacci davanti alla sede del Consiglio regionale in via Cavour a Firenze.

Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana, illustrerà alla Giunta e ai consiglieri regionali la piattaforma, si spiega in una nota, che nasce da un percorso partecipativo che ha coinvolto in questi mesi oltre 20mila agricoltori. “Chiediamo alle istituzioni una presa di coscienza concreta verso il mondo agricolo che Coldiretti rappresenta – sottolinea Cesani -, attraverso la condivisione di priorità e proposte operative per tutelare il reddito delle imprese e rilanciare il legame profondo tra agricoltura e sana alimentazione”. “Vogliamo tutelare il modello toscano – aggiunge -, multifunzionale, distintivo e sostenibile, quale precursore di un nuovo paradigma globale nella produzione di cibo”.

