Assale in bici 2 donne vicino alla Leopolda, 28enne arrestato per rapina

Strattona due donne nel tentativo di rubare una borsa ma un marocchino di 28 anni è stato arrestato dalla polizia a Firenze per rapina e lesioni personali. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato anche denunciato per porto abusivo di armi. L’episodio risale alla notte del 23 febbraio, in via Gabbuggiani, nuova strada costruita accanto alla stazione Leopolda.

Era su una bicicletta quando avrebbe avvicinato le due donne, una italiana, 24 anni e una brasiliana di 32, tentando di sfilare la borsa alla prima.

La giovane donna, secondo quanto ricostruito, ha trattenuto la tracolla e lui ha reagito: alla resistenza opposta dalla vittima, l’avrebbe strattonata facendola cadere a terra, afferrandola per i capelli e infine appropriandosi della borsa.

L’amica brasiliana è intervenuta in soccorso dell’amica finendo a terra. Le loro urla hanno attirato l’attenzione di due guardie giurate che erano in zona. I vigilantes hanno intercettato il malvivente, poi è arrivata la polizia. Gli agenti hanno bloccato e perquisito il 28enne, che in tasca aveva un piccolo coltello sequestrato.

La 32enne brasiliana ha riportato lesioni e ha fatto ricorso alle cure mediche. Ha avuto una prognosi di guarigione di quattro giorni.