Disposto il carcere per il presunto killer della donna decapitata a Scandicci

Convalidato il fermo e disposta la misura in carcere per Issam Chlih il marocchino senza fissa dimora indagato per l’omicidio della donna tedesca di 44 anni trovata uccisa e decapitata è stato trovato il 18 febbraio in un’area degradata di Scandicci (Firenze).

L’uomo, indagato per omicidio volontario, è ancora ricoverato nell’ospedale San Giovanni di Dio a Firenze, dove era stato riportato ieri, dopo un suo breve ritorno in carcere interrotto proprio per le sue condizioni psicofisiche.

Ieri si è tenuta l’udienza di convalida senza che lui potesse essere presente. L’interrogatorio è stato rinviato a quando l’indagato sarà in grado di presentarsi davanti al giudice.

Intanto ieri la procura ha disposto l’autopsia sul corpo della donna decapitata a Scandicci la scorsa settimana. L’incarico è stato affidato al medico legale Maurizia Tiberio, mentre la difesa ha nominato proprio consulente il dottore Edoardo Franchi. L’autopsia è iniziata nel pomeriggio con l’esame esterno e riprenderà oggi, all’istituto di medicina legale di Firenze. La vittima era sposata e aveva due bambini