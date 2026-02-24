Controradio Streaming
ToscanaCronacaDisposto il carcere per il presunto killer della donna decapitata a Scandicci
ToscanaCronaca

Disposto il carcere per il presunto killer della donna decapitata a Scandicci

By Domenico Guarino
Scandicci carcere

L’uomo, indagato per omicidio volontario, è ancora ricoverato nell’ospedale San Giovanni di Dio a Firenze, dove era stato riportato ieri, dopo un suo breve ritorno in carcere interrotto proprio per le sue condizioni psicofisiche.

Convalidato il fermo e disposta la misura in carcere per Issam Chlih il marocchino senza fissa dimora indagato per l’omicidio della donna tedesca di 44 anni trovata uccisa e decapitata è stato trovato il 18 febbraio in un’area degradata di Scandicci (Firenze).

Ieri si è tenuta l’udienza di convalida senza che lui potesse essere presente. L’interrogatorio è stato rinviato a quando l’indagato sarà in grado di presentarsi davanti al giudice.

Intanto ieri la procura ha disposto l’autopsia sul corpo della donna decapitata a Scandicci la scorsa settimana. L’incarico è stato affidato  al medico legale Maurizia Tiberio,  mentre la difesa ha nominato proprio consulente il dottore Edoardo Franchi. L’autopsia è iniziata  nel pomeriggio con l’esame esterno e riprenderà oggi, all’istituto di medicina legale di Firenze. La vittima era sposata e aveva due bambini

