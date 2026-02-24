Arriva a Cango il 28 febbraio e 1 marzo Where is everybody? Idea, coreografia Thomas Hauert

Arriva a Cango il 28 febbraio e 1 marzo Where is everybody? , opera collettiva e inedita in Italia per sei intepreti che unisce due formazioni artistiche: ZOO fondata e diretta da Thomas Hauert e Platform K, una compagnia di danza inclusiva per danzatrici e danzatori con disabilità, che accompagna il loro passaggio al mondo professionale e investe anche nello sviluppo artistico più ampio di questi interpreti.

Where is everybody? volge lo sguardo a coloro che vengono spesso relegati ai margini della società e della vita culturale dominante. La creazione non integra le persone con disabilità nelle convenzioni di una cultura coreografica plasmata da e per artiste e artisti normodotati, ma ribalta la prospettiva sperimentandone le estetiche e i contenuti che ne emergono.

idea, coreografia Thomas Hauert

ricerca, creazione Anna Dujardin, Thomas Hauert, Sarah Ludi, Anthony

Quintard, Oskar Stalpaert, Samantha van Wissen, Mat Voorter

interpretato da 3 danzatrici e danzatori di Platform K (Anna Dujardin,Anthony

Quintard, Oskar Stalpaert) & 3 danzatrici e danzatori di ZOO (Thomas Hauert,

Sarah Ludi, Samantha van Wissen, Mat Voorter)

costumi ZOO, collezione privata Mat Voorter design Bernhard Willhelm

scenografia Chevalier-Masson*

luci Bert Van Dijck

suono Bart Celis

produzione ZOO/Thomas Hauert & Platform K

coproduzione Charleroi danse, Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Comédie de Genève, Kunstcentrum VIERNULVIER, STUK Arts Center, Théâtre Les Tanneurs e DC&J Création Residenze Charleroi danse, P.A.R.T.S, Rosas, Tictac Art Center con il supporto di Ein Kulturengagement des Lotterie-Fonds des Kantons Solothurn, Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse, Pro-Helvetia, Fondation suisse pour les arts, Stad Gent, Tax Shelter Belgian-Federal Government e Inver Tax Shelter, Vlaamse Overheid

prima nazionale