Circolazione treni sospesa sulla Roma-Firenze nel Fiorentino per verifiche alla linea

Circolazione dei treni temporaneamente sospesa dalle 7:15 tra Incisa e Rignano sull’Arno, nel Fiorentino, sulla linea convenzionale Roma – Firenze per verifiche.

Trenitalia informa che i treni Euronight e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Coinvolto un convoglio Euronight 295 München Hauptbahnhof – Tarvisio Boscoverde – Roma Tiburtina. Cancellati o parzialmente cancellati 14 treni regionali.
Già ieri si erano registrati disagi in prossimità di Rignano sull’Arno (Firenze) sulla linea Firenze-Arezzo, dopo accertamenti alla linea elettrica. I controlli erano stati necessari a seguito del principio di incendio a un locomotore.

