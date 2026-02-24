Firenze: archiviata l’ipotesi di isola galleggiante sull’Arno

L’isola galleggiante sull’Arno, proposta a suo tempo lanciata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro da candidata sindaca per il centrosinistra alle amministrative del 2024, non si farà.

Lo ha reso noto la vicesindaca Paola Galgani, rispondendo in aula a un’interrogazione del capogruppo di Sinistra progetto Comune Dmitrij Palagi. “Non c’è nessun riferimento” a questa ipotesi progettuale “all’interno degli atti e dei documenti di programmazione dell’ente”, le parole di Galgani, “non c’è da nessuna parte”.

L’isola galleggiante, che avrebbe dovuto avere la forma di arnia, si sarebbe dovuta sviluppare tra la pescaia di Santa Rosa e il ponte Vespucci, collegabile con due passerelle alla sponda sinistra del fiume.

“C’era un progetto di un architetto di Milano ‘innamorato di Firenze’, che si sarebbe dovuto sviluppare a un anno dall’esito elettorale. Per fortuna possiamo prendere atto che al momento niente va in questa direzione – ha commentato il capogruppo di Sinistra Pc – Adesso è l’ora di fare quanto richiesto nel Salone dei Duecento nella precedente consiliatura: un regolamento per l’Arno che ne garantisca la piena fruibilità e accessibilità, vedendo Quartieri e Comune avere voce in capitolo”.