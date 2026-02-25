Ciclovia dell’Arno, Metrocittà finanzia pista Firenze-Rosano

Sarà realizzata la pista ciclabile Firenze-Rosano, parte della ciclopista dell’Arno, progetto inserito anche nelle infrastrutture di interesse regionale.

Il via libera questa mattina nel corso della seduta del consiglio dalla Città metropolitana di Firenze. Si tratta di un’operazione da 4,330 milioni di euro, utilizzando un contributo di Rfi previsto nell’ambito dei lavori per il nodo Alta velocità di Firenze. Ed è intenzione della Metrocittà realizzare l’opera direttamente, d’intesa con il Comune di Bagno a Ripoli, l’attuale soggetto incaricato dall’accordo di programma. Il primo tratto va dal capolinea della tramvia a Bagno a Ripoli e si snoda, passando da Candeli e Vallina, sino alla passerella di Compiobbi, già in fase di costruzione. E’ prevista anche la realizzazione dell’altro braccio della ciclabile dal ponte di Varlungo a Candeli, costeggiando l’Arno. Quindi, l’ultimo tratto, Compiobbi – Gualchiere – Sieci- Rosano, per il quale è stato richiesto un finanziamento regionale. . “E’ un intervento fondamentale, con una modifica dell’accordo con Rfi, per andare a stanziare risorse per iniziare la costruzione della ciclovia che connette i comuni metropolitani – afferma la sindaca Sara Funaro -. Un intervento coerente con gli obiettivi di mobilità sostenibile della Città metropolitana, è stato inserito nel Pums ed è obiettivo del Programma di mandato”. Con la sua realizzazione, ha spiegato “si potranno integrare le differenti tipologie di mobilità privata e pubblica (auto, bus, tram bici, treno) con modalità potenzialmente in grado di connettere la bicicletta lungo le sponde del fiume con l’aeroporto di Peretola. La mobilità sostenibile è un obiettivo prioritario della nostra amministrazione, che sta realizzando una rete virtuosa, con una ricaduta positiva sulla vita dei cittadini e sull’ambiente”. Per la consigliera della Metrocittà delegata al Pums, Alessandra Innocenti, “le trasformazioni che stiamo operando nei collegamenti, nei percorsi e nell’integrazione tra i mezzi rispondono a una visione che rende vivibile il territorio, nella prospettiva del ‘Rinascimento metropolitano’ definito dal Piano strategico dell’ente”. Per il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti “un’altra notizia fondamentale per il nostro comune e per tutto il territorio a sud-est di Firenze. Un investimento importantissimo di cui ringrazio la Città metropolitana, con cui in questi mesi abbiamo lavorato fianco a fianco”.