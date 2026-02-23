www.controradio.it Mozione Fdi per identificare scuole di 'sinistra', presidio a Bagno a Ripoli Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:34 Share Share Link Embed

Un presidio in piazza della Pace a Bagno a Ripoli (Firenze) oggi, 23 febbraio alle 17 “per affermare con forza il valore di una scuola libera, democratica e antifascista”. Un’iniziativa nata “dalla volontà spontanea di studenti, insegnanti, sindacati, associazioni e liberi

cittadini”, a seguito della mozione presentata da Fdi per chiedere di modificare i nomi delle scuole comunali così da identificarne “l’orientamento insegnato e voluto dal corpo docente e dalla dirigente scolastica”. E’ quanto rende noto il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti sui propri canali social. Hanno già aderito formalmente Cisl e Cgil scuola. Intanto sono apparsi striscioni davanti ad alcune scuole.

Alessandra Nardini, assessora Istruzione e Cultura della memoria della Regione Toscana