Funaro: strada in piano ex Ogr? ‘non capisco la polemica: la chiedono i residenti, dobbiamo dare risposte ‘

A margine di una conferenza stampa sull’area delle Cascine, la sindaca di Firenze Sara Funaro è tornata sulle polemiche legate al progetto nell’area ex Ogr di Porta al Prato.

Nessun ripensamento di Palazzo Vecchio sulla strada di collegamento tra viale Fratelli Rosselli e via Pistoiese, lungo il canale Fosso Macinante, uno degli aspetti contestati dal ‘comitato delle nobili famiglie’ oltre alla paventata ‘cementificazione’ con palazzi al posto delle ex officine ferroviarie. A margine di una conferenza stampa sull’area delle Cascine, la sindaca di Firenze Sara Funaro è tornata sulle polemiche legate al progetto nell’nell’area ex Ogr di Porta al Prato, contro cui si sono schierate una serie di antiche famiglie fiorentine. “Abbiamo previsto anche lì spazi verdi – ha detto – per cui le polemiche sinceramente non le capisco”. Comunque sia, ha sottolineato, “confermo la nostra volontà di andare avanti con i lavori della strada” per le Piagge “perché è un’opera necessaria”.

“Di fronte alle polemiche – prosegue Funaro – ricordo anche i cittadini dei comitati di Novoli che invece hanno difeso” quella strada e “chiedono che venga realizzata” perché serve “per la mobilità verso la zona di Novoli, verso la zona Piagge. E’ una risposta concreta ai nostri cittadini e noi questo dobbiamo fare”.

