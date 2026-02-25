www.controradio.it Firenze, Piazza Vittorio Veneto rinascerà più verde, con meno asfalto e maggiore spazio alle persone Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Era già nei desiderata della giunta Nardella, trasformare Piazza Vittorio Veneto a Firenze, porta di accesso al Parco delle Cascine. Oggi, dopo anni di attesa e promesse, il progetto entra in una fase attuativa. Tra circa un anno partiranno i lavori per la riqualificazione dell’area, un intervento da 7 mln e mezzo di euro che punta a valorizzare il verde e a restituirle centralità. Previste nuove alberature, un progetto illuminotecnico, oltre a zone pedonali e ciclabili. L’hub dei bus turistici sarà spostato vicino alla Pagoda.