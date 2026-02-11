Ex Ogr: scendono in campo i discendenti delle vecchie famiglie fiorentine

/
Un gruppo di cittadini, abitanti del centro storico e proprietari dei palazzi più prestigiosi della città antica, hanno presentato in Palazzo Corsini un appello alla sindaca di Firenze Sara Funaro per chiedere alle Ferrovie dello Stato la restituzione alla città degli ultimi otto ettari delle ex Officine Grandi Riparazioni.
Un’area già destinata a diventare una futura, ennesima, cittadella del lusso, che i firmatari dell’appello chiedono invece di sostituire un “Kulturforum”, una cittadella della cultura, tutta pubblica, sul modello di quanto già avvenuto a Berlino.
Roberto Budini Gattai, urbanista e architetto, tra gli animatori di questo appello.