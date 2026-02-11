/
Dillo a Controradio – puntata 11 febbraio 2026
Sicurezza a Firenze e violenza tra i giovani il tema della puntata di oggi di Dillo a Controradio.
in studio la testimonianza di una mamma fiorentina di un giovane delle superiori aggredito di sera in centro il 17 gennaio scorso e vittima di altri episodi in pochi giorni tra cui furto di bici e borseggiamento. Uno sfogo rivolto all’amministrazione e una condivisione anche di messaggio rispetto alle dinamiche di violenza che coinvolgono sempre più i minori in una sorta di regolazione di conti che nei giorni scorsi ha portato anche un genitore a denunciare due bande di adolescenti di Sorgane e Gavinana, suo figlio compreso, prima che si facessero male tra di loro.
