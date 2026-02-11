www.controradio.it Lavoro: doppio presidio davanti al consiglio regionale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:56 Share Share Link Embed

Mercoledì 11 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 operatori e operatrici sanitarie del servizio pubblico provenienti da tutta la Regione si ritroveranno in presidio davanti alla sede della Regione Toscana in occasione del consiglio regionale. La finalità del presidio è dettata dalla necessità di portare con urgenza all’attenzione delle istruzioni lo stato di grande disagio e spesso vera e propria sofferenza fisica in cui versano centinaia di operatori sanitari del servizio regionale inseriti nelle graduatorie di mobilità. Presidio alle 11 anche dei lavoratori e delle lavoratrici della Regione. “Oltre 4 milioni di euro tagliati al fondo del salario accessorio, piani respinti dai Revisori, nessuna risposta politica: in Regione Toscana non esiste nemmeno un Assessore al Personale: il Presidente Giani ha trattenuto per sé la delega, lasciando migliaia di lavoratrici e lavoratori senza interlocutori”.

USB PI – Pubblico Impiego Dario Furnari