www.controradio.it Migranti: Ocean Viking arrivata a Marina di Carrara Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:07:51 Share Share Link Embed

MARINA DI CARRARA. E’ arrivata al porto di Marina di Carrara (Massa-Carrara) la nave Ocean Viking della

Sos Mediterranee con a bordo 70 migranti. Tra loro anche un paio di minori non accompagnati. Sono stati

tratti in salvo nei giorni scorsi 70 migranti nelle acque del Mediterraneo meridionale. Per la Ocean Viking è la

terza volta a Marina di Carrara in poco più di tre mesi. Complessivamente invece per lo scalo apuano quello

di oggi è il diciottesimo sbarco dal 2023, il quarto del 2025.