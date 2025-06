www.controradio.it It’s Raining Women chiude Visioni d’Europa: proiezione e dibattito sul “soffitto di cristallo” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:05:27 Share Share Link Embed

Si conclude mercoledì 18 giugno il primo ciclo della rassegna Visioni d’Europa con la proiezione del documentario It’s Raining Women (2022), della regista finlandese Mari Soppela. Il film racconta, attraverso dati e testimonianze da tutto il mondo, le sfide quotidiane che le donne affrontano per superare il “soffitto di cristallo”, ovvero quelle barriere invisibili che limitano l’accesso delle donne ai ruoli di potere e al riconoscimento professionale.

Palazzo Buontalenti, Via Cavour 65, Firenze

Ore 18.30 – Ingresso gratuito su registrazione https://www.eui.eu/events?id=576786

Annalisa Piras, regista, giornalista e curatrice di Visioni d’Europa: “Il talento non ha genere, ma il potere sì. Perché nel 2025 metà della popolazione è ancora ostacolata nel riconoscimento dei propri meriti e spesso pagata la metà per lo stesso lavoro? Perché l’Unione Europea, che ha l’eguaglianza di genere tra i suoi valori fondanti, non riesce a eliminare una delle ingiustizie più crudeli: quella basata sul genere? Il segreto per rompere il soffitto di cristallo è, prima di tutto, rompere il silenzio. E l’Europa ha Paesi che sanno come si fa. Questo documentario e il dibattito che seguirà sono un invito a informarsi, emozionarsi e unirsi al cambiamento.”

Nonostante i principi sanciti dall’Unione Europea, la parità di genere resta lontana. In Europa, le donne guadagnano in media il 13% in meno rispetto agli uomini (Eurostat, 2024), e solo il 10% dei CEO è donna (EIGE, 2023). In Italia, appena il 28% dei ruoli apicali è ricoperto da donne (ISTAT, 2023). Colmare questo divario non è solo una questione di giustizia: significherebbe generare milioni di nuovi posti di lavoro e una crescita economica diffusa (EIGE, 2022).

Dopo la proiezione, si terrà un dibattito con tre voci autorevoli del dibattito sui diritti delle donne e gender equality:

Alessandra Minello – Demografa sociale all’Università di Padova, studia le disuguaglianze di genere in Italia e in Europa; Azzurra Rinaldi – Economista femminista, Direttrice della School of Gender Economics e fondatrice di Equonomics; Costanza Hermanin – Professoressa all’EUI, Visiting Professor al College of Europe e SciencesPo, esperta in giustizia e politiche antidiscriminatorie. La discussione sarà moderata da Fabrizio Tassinari, Direttore Esecutivo della Florence School of Transnational Governance, e da Annalisa Piras.

AUDIO: intervista di Chiara Brilli ad Azzurra Rinaldi