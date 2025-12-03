Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure a Firenze Rocks 2026

Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure al prossimo Firenze Rocks, in programma il 12,13 e 14 giugno 2026 alla Visarno Arena.

Aprirà il festival venerdì 12 giugno Lenny Kravitz, per la prima volta assoluta a Firenze Rocks. Quattro Grammy Awards, oltre 50 milioni di dischi venduti, un tour mondiale dedicato al nuovo Blue Electric Light e la deluxe edition per i trent’anni di “Circus”. Sabato 13 giugno sarà la volta del britannico Robbie Williams, altra prima volta assoluta a Firenze Rocks. Tra le più grandi popstar della sua generazione, l’artista inglese ha ridefinito l’idea stessa di frontman ed entertainer dopo aver collezionato record impressionanti: 90 milioni di dischi venduti, 15 album al numero 1 in Uk e un primato assoluto di 18 Brit Awards. Arriverà in Italia accompagnato dall’attesissimo nuovo album “Britpop”, che segna un autentico ritorno alle radici degli anni ’90. Domenica 14 giugno chiuderanno il festival The Cure, una delle band più influenti della storia del rock. Attivi dal 1978, sono stati capaci di ridefinire l’immaginario dark e new wave con un catalogo che ha ispirato intere generazioni e che ad oggi li ha visti fare 1800 concerti in giro per il mondo. La band torna a Firenze Rocks dopo il concerto del 2019. Ad aprire la giornata gli scozzesi Mogwai, pionieri del post rock globale. Insieme a loro anche i The Twilight Sad, tra le band più intense e amata della scena alternativa britannica e gli irlandesi Just Mustard.