Controradio Streaming
Mer 3 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaFirenze rinvia voto sulla cittadinanza a Albanese
ToscanaCronacaDiritti

Firenze rinvia voto sulla cittadinanza a Albanese

By Redazione
FRANCESCA ALBANESE, RELATRICE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE SUI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI Foto Imagoeconomica

La Commissione Pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesei (Pd), ha scelto di rinviare il voto sulla risoluzione proposta da Dmitrij Palagi (Sinistra Pc) dal titolo ‘Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanese’, relatrice speciale dell’Onu.

“In questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria, non ci sono i numeri in Consiglio comunale – ha spiegato Collesei – C’è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Quello che io cerco di riaffermare è il contenuto principale dell’atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Albanese ha fatto per l’Onu”.

Albanese non avrà dunque la cittadinanza onoraria di Firenze: Collesei ha anticipato alcuni emendamenti (che saranno discussi nella seduta successiva) e si pensa ad un riconoscimento per il lavoro fatto da Albanese. “Che tipo di riconoscimento? E’ ancora da verificare – ha risposto Collesei -. Se si intende un riconoscimento ufficiale come un Leone d’oro, nell’emendamento questo non c’è. Ma c’è il riconoscimento del proprio lavoro:
fare ad esempio un convegno in Palazzo Vecchio sui report è il riconoscimento del proprio lavoro”.

“Si deve lavorare per trovare una concretezza del riconoscimento – ha spiegato Caterina Arciprete di Avs-Ecolò -. Il riconoscimento anche a Francesca Albanese e non solo al suo rapporto è quello su cui ci dobbiamo lavorare. Ben venga un convegno ma non è sufficiente, bisogna lavorare nella maggioranza per fare un passo in più”.     Secondo Palagi “c’è una responsabilità politica della sindaca che ha scelto, lunedì, di anticipare la discussione senza permettere di spiegare le nostre argomentazioni. Per noi è imprescindibile che ci sia una riconoscimento a Albanese che faccia capire che lei è la benvenuta in questa città”. “Do’ per scontato che la prossima settimana ci sarà una aggiornamento della discussione”, ha concluso Palagi.

Articolo precedente
Oslo, il processo per il tentato omicidio di Martina Voce: «Sorrideva mentre mi colpiva»
Articolo successivo
Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure a Firenze Rocks 2026

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana31003Cronaca18601Politica4168Cultura & Spettacolo3836Diritti2619Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI