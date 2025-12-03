Controradio Streaming
Mer 3 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaInchiesta caporalato Tod's, 'cinesi sfruttavano pakistani'
CronacaGiudiziaria

Inchiesta caporalato Tod’s, ‘cinesi sfruttavano pakistani’

By Redazione
DIEGO DELLA VALLE TODS GROUP

Un opificio gestito da cinesi in cui sarebbero stati sfruttati anche lavoratori pakistani. Emerge pure questa forma di caporalato ‘a catena’ dai nuovi atti depositati nell’inchiesta del pm di Milano Paolo Storari che vede indagata Tod’s e tre suoi manager e con al centro la filiera produttiva e in particolare i sub-fornitori del colosso della moda.

“Sono arrivato a piedi entrando da Trieste (…) ho dovuto pagare circa 8mila euro a persone in Pakistan (…) credo che mi fa lavorare troppe ore al giorno (…) sono costretto a lavorare a queste condizioni perché devo vivere e mandare soldi nel mio Paese”, ha spiegato un pakistano di 34 anni ai carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro di Milano, che il 18 novembre – giorni dopo il deposito della richiesta interdittiva dei pm a carico della spa – hanno effettuato un’ispezione in un laboratorio a Scandicci (Firenze), che sarebbe stato sub-fornitore di un fornitore della catena produttiva di Tod’s.

Articolo precedente
Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure a Firenze Rocks 2026
Articolo successivo
Maltempo, previsti temporali in Toscana il 4 dicembre

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana31004Cronaca18602Politica4168Cultura & Spettacolo3836Diritti2619Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI