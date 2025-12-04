“La Toscana in Radio” è il nuovo appuntamento settimanale dedicato alle opportunità rivolte ai cittadini toscani.

In ogni puntata vi racconteremo cosa è possibile realizzare grazie alle agevolazioni e ai contributi destinati a giovani, famiglie e imprese.

Un formato breve, dinamico e immediato per capire in pochi minuti quali occasioni sono disponibili per chi vive e lavora in Toscana.

Ascolta la trasmissione in onda ogni giovedì alle 9.35, con replica la domenica alle 15.35, e sempre disponibile in podcast.

Un’iniziativa di Controradio realizzata con il sostegno di Regione Toscana – Bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.