www.controradio.it La Toscana in radio del 30 aprile 2026 – Puntata 20 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:03 Share Share Link Embed

Dal 1° giugno al 30 ottobre i Comuni della Toscana diffusa potranno presentare progetti per accedere a un bando da 10 milioni di euro, destinato ai 194 piccoli centri a rischio spopolamento.

Ogni Comune potrà richiedere fino a 500.000 euro per interventi che migliorino la qualità della vita e rendano i territori più attrattivi: servizi educativi e sociali, protezione civile, cultura (musei e teatri), sport e riqualificazione di spazi pubblici a sostegno del commercio locale. L’intervista a Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.