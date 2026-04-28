www.controradio.it Connessioni: il corso di alta formazione per artisti e artiste Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:06 Share Share Link Embed

È aperto il bando per “Connessioni”, il progetto di alta formazione dedicato a giovani artiste e artisti che intendono cosolidare e sviluppare il proprio percorso nelle arti performative. Promosso da Fondazione Teatri di Pistoia e Compagnia Lombardi-Tiezzi, il corso, gratuito e residenziale, è rivolto a partecipanti tra i 18 e i 35 anni con esperienza in teatro, danza, circo contemporaneo e performing arts. Con la direzione artistica e le docenze di Sandro Lombardi e Federico Tiezzi, il corso prevede cinque moduli residenziali tra Pistoia e Chiusi dedicati a il verso, lo spazio e il movimento, la voce, le arti performative e la regia.

Giustina Terenzi ne ha parlato con Federico Tiezzi, ospite di Bravo chi ascolta.

Termine candidature: 6 maggio 2026. Info: https://www. teatridipistoia.it/chi-siamo/ amministrazione-trasparente/ avvisi-pubblici/connessioni/