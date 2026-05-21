www.controradio.it La Toscana in radio del 21 maggio 2026 – Puntata 23 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:32 Share Share Link Embed

Si è tenuto un tavolo di confronto con i comuni coinvolti per fare il punto sulle varie linee dei nuovi assi tranviari, lavori in partenza o in corso d’opera che porteranno.

La realizzazione di un sistema di mobilità innovativo, basato su una tranvia veloce in sede propria a sei linee, un sistema che raddoppia le potenzialità attuali ed apre prospettive uniche in Italia. La riunione, è stata presieduta dal presidente Giani. Con Andrea Giorgio, assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli e Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio.