La Toscana in radio del 21 maggio 2026 – Puntata 23

Si è tenuto un tavolo di confronto con i comuni coinvolti per fare il punto sulle varie linee dei nuovi assi tranviari, lavori in partenza o in corso d’opera che porteranno.
La realizzazione di un sistema di mobilità innovativo, basato su una tranvia veloce in sede propria a sei linee, un sistema che raddoppia le potenzialità attuali ed apre prospettive uniche in Italia. La riunione, è stata presieduta dal presidente Giani. Con Andrea Giorgio, assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli e Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio.