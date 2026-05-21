www.controradio.it “Reclaim” la prima edizione del Festival del Cospe Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:50 Share Share Link Embed

Rivendicare, riprendersi, recuperare. In una parola, RECLAIM . È questo è il titolo del Festival COSPE che si svolgerà in contemporanea a Firenze, Bologna, Capetown e Cali il 22 e il 23 maggio 2026. Al centro dei dibattiti che nel capoluogo toscano si terranno presso Impact Hub e spazio Alfieri, periferie, attivismi, giovani e movimenti di liberazione. La prima edizione del Festival è stata presentata in Palazzo Vecchio.

Anna Meli presidente del Cospe