Mostrare ai giovani il lavoro in cantiere, che oggi necessita di professionalità sempre più evolute; ma anche mettere a sistema innovazione, formazione e nuove generazioni. Nasce con questi obbiettivi “Generazione Cantiere” la Fiera dell’Edilizia organizzata da Ance Toscana, che si terrà il 21 e 22 maggio 2026 al Palazzo degli Affari di Firenze, orario 10-18, ingresso libero. Il primo evento di settore realizzato in Italia, che vuole mostrare ai giovani le molteplici opportunità di carriera nel mondo dell’edilizia.
Chiara Frangerini, ANCE Toscana Giovani
Edilizia e giovani: a Firenze “Stati Generali delle Competenze”
Mostrare ai giovani il lavoro in cantiere, che oggi necessita di professionalità sempre più evolute; ma anche mettere a sistema innovazione, formazione e nuove generazioni. Nasce con questi obbiettivi “Generazione Cantiere” la Fiera dell’Edilizia organizzata da Ance Toscana, che si terrà il 21 e 22 maggio 2026 al Palazzo degli Affari di Firenze, orario 10-18, ingresso libero. Il primo evento di settore realizzato in Italia, che vuole mostrare ai giovani le molteplici opportunità di carriera nel mondo dell’edilizia.