La Toscana in radio del 23 aprile 2026 – Puntata 19

Sono oltre 3 milioni e mezzo di euro le risorse complessive destinate dalla Regione Toscana al sostegno delle Residenze per le arti sceniche. Un contributo importante che andrà a finanziare 19 progetti volti allo sviluppo di un’occupazione stabile di qualità nello spettacolo dal vivo.
Partiranno a breve dunque i percorsi di formazione in residenza artistica destinati a giovani tra i 18 e 35 anni nell’ambito del teatro, danza, circo contemporaneo e arti performative
Le interviste sono a Cristina Manetti, Assessora alla cultura, Massimiliano Civica, direttore generale teatro Metastasio di Prato, Giulia Aiazzi, teatro Metropopolare, Luca Dini, Fabbrica Europa.