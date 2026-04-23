www.controradio.it Amministrative, Prato: intervista a Banchelli (CdX) Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:19:43 Share Share Link Embed

Il centrodestra in vista delle Comunali a Prato (24-25 maggio) candida Gianluca Banchelli, dirigente di Fratelli d’Italia, alla guida di una coalizione composta da FdI, Lega, Forza Italia e Udc. Classe 1976, consulente aziendale, Banchelli è stato consigliere comunale per tre mandati e alle ultime regionali ha ottenuto quasi 3.000 preferenze. La coalizione potrebbe presentarsi con quattro liste di cui una civica. Intervista di Raffaele Palumbo e Giorgio Bernardini