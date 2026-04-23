Il centrodestra in vista delle Comunali a Prato (24-25 maggio) candida Gianluca Banchelli, dirigente di Fratelli d’Italia, alla guida di una coalizione composta da FdI, Lega, Forza Italia e Udc. Classe 1976, consulente aziendale, Banchelli è stato consigliere comunale per tre mandati e alle ultime regionali ha ottenuto quasi 3.000 preferenze. La coalizione potrebbe presentarsi con quattro liste di cui una civica. Intervista di Raffaele Palumbo e Giorgio Bernardini
Amministrative, Prato: intervista a Banchelli (CdX)
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