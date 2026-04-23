www.controradio.it Case di cura ed rsa fiorentine: mobilitazioni, allarme per qualità del lavoro e diritti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:51 Share Share Link Embed

“Condizioni di lavoro insostenibili”: oggi giovedì 23 aprile è in programma un presidio di lavoratori e lavoratrici ore 12-15 davanti al Centro di Riabilitazione per Disabili Oda San Luigi a Firenze Castello (via della Petraia 23). Nell’occasione, verranno illustrate le criticità sulle carenze di organico e sui livelli di sicurezza, oltre ai rischi per la qualità del servizio, e verrà lanciato un allarme. L’iniziativa è la prima di una serie di proteste che la Fp Cgil metterà in campo davanti a case di cura e Rsa fiorentine per denunciare la situazione di chi ci lavora. Ne parliamo con Elena Pagni di Fp Cgil.