www.controradio.it La Toscana in radio del 14 maggio 2026 – Puntata 22 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:26 Share Share Link Embed

Nasce in Toscana un’app per scoprire il patrimonio UNESCO delle Ville e Giardini Medicei.

L’app offre mappe interattive, itinerari tematici, informazioni sui percorsi, sugli orari di apertura e sulle modalità di accesso ai 14 siti UNESCO oltre a indicazioni aggiornate su logistica e trasporti pubblici.

Le intervista a Cristina Manetti, assessora alla cultura con delega al turismo culturale, Francesco Tapinassi, direttore Toscana Promozione Turistica, Carlo Francini, coordinatore scientifico Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, Carlo Ricci, dipartimento di Architettura Unifi.