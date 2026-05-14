www.controradio.it Maria Chiara Carrozza alla rassegna Identities su Quanto vale la conoscenza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:13 Share Share Link Embed

FIRENZE. Nell’ambito della rassegna IDENTITIES. Leggere il contemporaneo, giunta alla IX edizione, l’Associazione culturale La Nottola di Minerva presenta il nuovo libro di Maria Chiara Carrozza “Quanto vale la conoscenza”. Martedì 19 maggio 2026 alle ore 18:00 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze. Maria Chiara Carrozza, scienziata e docente di Bioingegneria e Biorobotica all’Università di Milano Bicocca, è stata Presidente del CNR, Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca e, dal 2007 al 2013, Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.