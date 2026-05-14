www.controradio.it PD, per il partito cittadino spunta l'ipotesi Gianassi garante fino al congresso Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:34 Share Share Link Embed

Spunta a sorpresa nel Partito democratico fiorentino l’ipotesi di un garante per la segreteria del partito fino al congresso del prossimo autunno. Il segretario uscente Andrea Ceccarelli sarebbe pronto a farsi da parte, mentre si fai il nome di Federico Gianassi come garante.

Parola d’ordine: serrare i ranghi in vista delle prossime elezioni politiche. E in vista delle sfide future il Partito democratico fiorentino prova a riorganizzarsi. Da una parte il segretario cittadino, in carica da sei anni, sarebbe pronto a farsi da parte. Stiamo parlando di Andrea Ceccarelli che ha traghettato il partito durante anni difficilissimi ma che si è andato a scontrare con il cattivo risultato del Pd nell’area metropolitana fiorentina alle passate elezioni regionali dello scorso ottobre. Al suo posto arriverebbe l’onorevole Federico Gianassi, considerato un riformista capace di dialogare con l’anima egemone del partito in questo momento storico, ovvero quella che fa capo alla segretaria nazionale Elly Schlein. Legato all’eurodeputato (ed ex Sindaco di Firenze) Dario Nardella ed alla sindaca attuale Sara Funaro, Gianassi dovrebbe portare il Pd fiorentino all’appuntamento congressuale del prossimo autunno. Portando così il partito dalla fase che inizierà a fine mese, dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, fino al lancio vero e proprio della campagna elettorale per le elezioni politiche della primavera 2027. Grandi manovre dunque per tenere insieme le due (almeno) anime del partito e insieme di reggere la barra diritta sul tema chiave di questa stagione, ovvero le alleanze note come Campo largo. Dunque quella di Gianassi sarebbe una reggenza temporanea in vista del nuovo segretario che avrà di fronte anche le amministrative fiorentine del 2029. Mentre nell’ultima classifica stilata dall’Ansa su dati forniti da Swg la popolarità del presidente della Regione Eugenio Giani è passata dal sesto all’ottavo posto. Gradimento inchiodato al 42%, meno cinque punti rispetto alla stessa rilevazione di un anno fa.