www.controradio.it Decreto sicurezza e giustizia. Intervista all'on. Gianassi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:28 Share Share Link Embed

Premiare e sostenere lo straniero che mostra il coraggio di denunciare la criminalità e sceglie di sostenere la battaglia per la legalità. È questo il cuore del disegno di legge depositato in Parlamento dai senatori Walter Verini, capogruppo Pd in antimafia e primo firmatario al Senato, e Enza Rando, responsabile Legalità del Pd, e dai deputati Federico Gianassi, capogruppo Pd in commissione Giustizia, primo firmatario alla Camera, e Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd. La proposta punta a modificare la legge n. 91 del 1992, introducendo una corsia dedicata per i cittadini stranieri che decidono di testimoniare contro la criminalità. Con l’on. Gianassi commentiamo insieme anche il Dl sicurezza “È grave che l’avvocatura, che deve essere un soggetto libero e indipendente, diventi invece responsabile dell’attuazione delle politiche del governo: non è questa la sua missione”.