Dillo a Controradio – puntata 22 aprile 2026

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Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www.
controradio.it/dillo-a- controradio/
Speciale patrimonio naturale urbano
in collegamento la vicesindaca e assessora all’ambiente di Firenze, Paola Galgani
segnalazione Roberto: Purtroppo anche quest’anno sull argine del Greve zona Mantignano non si cammina più con più di un metro di erba e piante da sfalciare
Ho contattato il consorzio di bonifica ma loro dicono che spetta al Comune perché a loro compete uno sfalcio a primavera da fare entro giugno
Ho contattato il consorzio di bonifica ma loro dicono che spetta al Comune perché a loro compete uno sfalcio a primavera da fare entro giugno
Manutenzione, competenze, coordinamento interventi anche lungo le sponde dell’Arno. Il successo della call per i ‘Custodi del Verde’