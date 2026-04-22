    Dillo a Controradio – puntata 22 aprile 2026

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    Dillo a Controradio - puntata 22 aprile 2026
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    Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www.controradio.it/dillo-a-controradio/

    Speciale patrimonio naturale urbano

    in collegamento la vicesindaca e assessora all’ambiente di Firenze, Paola Galgani
    segnalazione Roberto: Purtroppo anche quest’anno sull argine del Greve zona Mantignano non si cammina più con più di un metro di erba e piante da sfalciare
    Ho contattato  il consorzio di bonifica ma loro dicono che spetta al Comune perché a loro compete uno sfalcio a primavera da fare entro giugno
    Manutenzione, competenze, coordinamento interventi anche lungo le sponde dell’Arno. Il successo della call per i ‘Custodi del Verde’