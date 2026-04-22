www.controradio.it Dillo a Controradio - puntata 22 aprile 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:16:12 Share Share Link Embed

Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www. controradio.it/dillo-a- controradio/ Speciale patrimonio naturale urbano

in collegamento la vicesindaca e assessora all’ambiente di Firenze, Paola Galgani

segnalazione Roberto: Purtroppo anche quest’anno sull argine del Greve zona Mantignano non si cammina più con più di un metro di erba e piante da sfalciare

Ho contattato il consorzio di bonifica ma loro dicono che spetta al Comune perché a loro compete uno sfalcio a primavera da fare entro giugno