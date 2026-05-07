www.controradio.it La Toscana in radio del 7 maggio 2026 – Puntata 21 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:41 Share Share Link Embed

Resterà aperto fino al 10 giugno il bando per il servizio civile regionale: un’opportunità resa possibile dai fondi europei e che permetterà a oltre 2300 giovani toscani per fare esperienza in progetti sociali, culturali e nell’ambito dei servizi alla persona.

La durata del servizio civile è di dodici mesi e prevede un assegno mensile di 507 euro per le ragazze e i ragazzi coinvolti. Tutte le info su giovanisi.it.

Le interviste al presidente Eugenio Giani e l’assessora all’Istruzione e al Servizio Civile, Alessandra Nardini.