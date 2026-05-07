www.controradio.it Troppa trama: 24 ore con Pratosfera Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:56 Share Share Link Embed

Iniziativa multiforme sul territorio promossa dalla testata on line rinata come progetto editoriale, culturale e indipendente il 15 gennaio scorso, sotto la direzione di Giorgio Bernardini. L’evento si terrà l’8 e 9 maggio al Parco della Liberazione e della Pace di Prato (venerdì al Caffè Poirot, con il dj set di Ed Amorosi).

“Ci sono momenti in cui un progetto smette di essere solo un luogo virtuale e diventa, finalmente, un dibattito vivo, una serie di volti e storie. Troppa Trama – 24 ore insieme a Pratosfera è esattamente questo: non un evento, ma un attraversamento. Un esperimento. Forse anche un rischio. L’8 e il 9 maggio Pratosfera esce da sé stessa e incontra Prato — nei suoi spazi, nelle sue contraddizioni, nelle sue voci”. Musica, comunità, informazione e territorio e molto altro.

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Ne parliamo con Diletta Magni, manager culturale e cofondatrice insieme a Giorgio Bernardini, fondatore e direttore e Federico Gufoni, esperto di web development e marketing. Per Pratosfera si occupa dello sviluppo strategico e della gestione della rivista come progetto culturale.