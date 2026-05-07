Il Comitato di Firenze della Croce Rossa compie 160 anni

Il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana venerdì 8 maggio celebra l’anniversario della sua fondazione, aprendo alla cittadinanza le porte della sua sede storica di Palazzo Capponi (Lungarno Soderini, 11). Tra i primi comitati nati in Italia, il secondo dopo quello di Milano, quello fiorentino affonda le sue radici nel 13 maggio 1866, quando si riunì per la prima volta come “Comitato Fiorentino per il Soccorso ai Feriti in guerra”, intervenendo fin da subito durante la terza guerra d’Indipendenza.
L’8 maggio apertura straordinaria del percorso museale della CRI, cena in piazza con i Bianchi di Santo Spirito e una mostra degli studenti fiorentini. https://crifirenze.it/
Ne parliamo con il presidente del Comitato di Firenze della Croce Rossa Federico Rosati