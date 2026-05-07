Il 23 e 24 si vota per le Amministrative anche in Toscana. E qui sono venti i Comuni che andranno al voto. Tra questi, piccoli Comuni con poche centinaia di abitanti, come Capraia Isola, ma anche capoluoghi di provincia come Arezzo, Pistoia e Prato e città rilevanti come Viareggio. Ed ogni sfida elettorale racconta una storia diversa. Questa mattina facciamo il punto con Raffaele Palumbo ed i suoi ospiti: Giorgio Bernardini, Salvatore Mannino e Simone Dinelli per parlare soprattutto di Prato, Pistoia, Arezzo e Viareggio.
Amministrative 2026. Focus su prato, Pistoia, Arezzo e Viareggio
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