www.controradio.it Fame di elettricità: come fare? Ne parliamo con l'ordine degli Ingegneri Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:54 Share Share Link Embed

“La richiesta di elettricità aumenterà nei prossimi anni e lo farà in maniera significativa. Questo dipende in primo luogo dall’elettrificazione dei consumi, in particolare per mobilità e climatizzazione, a cui si aggiungono i nuovi carichi legati alle tecnologie digitali, tra cui anche i data center per l’intelligenza artificiale. L’incremento dei consumi sarà più che compensato dall’aumento delle rinnovabili, ma questo scenario funzionerà solo se si sviluppano di pari passo sistemi di accumulo, principalmente campi di batterie, che ridurranno il fabbisogno di dimensionamento degli impianti e delle reti e consentiranno di stabilizzare i costi dell’energia. Contribuiranno, inoltre, alla stabilità del sistema riducendo il rischio di blackout”. A dirlo è Stefano Corsi, coordinatore della commissione Ambiente ed Energia dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze.