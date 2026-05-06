www.controradio.it Alluvione Firenze: cittadini e studenti insieme per il recupero di 30.000 volumi ancora inaccessibili Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:33 Share Share Link Embed

Verso l’anniversario del 4 novembre 2026 la Biblioteca nazionale centrale di Firenze (BNCF) trasforma la memoria dell’alluvione di Firenze in un grande cantiere di partecipazione civile. E, a sessant’anni dalla tragica esondazione dell’Arno di Firenze, ha avviato un programma biennale di azioni concrete per restituire alla pubblica consultabilità migliaia di documenti rari e unici, ancora oggi “orfani” della propria identità a causa dei danni subiti nel 1966. Il cuore del progetto risiede nella cooperazione: richiamando lo spirito degli “Angeli del Fango” e i principi della Convenzione di Faro, la BNCF ha stretto un patto con il territorio che vede coinvolti il Liceo Classico Michelangiolo, il Comune di Firenze e la BiblioteCaNova Isolotto. L’obiettivo è ambizioso: identificare e ricollocare circa 30.000 miscellanee che l’alluvione ha privato della loro segnatura, rendendole di fatto invisibili ai cataloghi.

Ne abbiamo parlato con l’assessore alla cultura del comune di Firenze, Giovanni Bettarini