www.controradio.it Prato: Banchelli presenta un dossier per Giorgia Meloni sulla sicurezza in città Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

A Prato il tema della sicurezza torna al centro del dibattito politico con la visita del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, arrivato in città a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Gianluca Banchelli.

PRATO . A presentarlo alla premier sarà il candidato del centrodestra pratese Gianluca Banchelli, che nelle scorse ore si è incontrato con il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco (FdI). L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulle misure messe in campo dal governo, a partire dal recente decreto sicurezza, che ha introdotto nuovi strumenti operativi per le forze dell’ordine e rafforzato il fondo per la sicurezza urbana. Proprio grazie a queste risorse, era stato avviato in città un piano che prevede l’installazione di cento nuove telecamere sul territorio.

Secondo Prisco, i dati più recenti mostrano un primo segnale positivo in città: la criminalità sarebbe in lieve calo, con una diminuzione del 2,5% rispetto allo scorso anno, mentre si registra anche “un lieve incremento degli organici”. Un risultato che, sempre secondo Prisco, rientra in un piano nazionale di rafforzamento delle forze di polizia, con nuove assunzioni e turnover completo. Dal canto suo, Banchelli insiste sulla necessità di rafforzare il rapporto diretto con il governo, annunciando un prossimo incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale presenterà un dossier dedicato alla situazione pratese.

La sua proposta si articola su tre livelli: sicurezza personale, urbana e sociale. Centrale, in questa visione, l’estensione del sistema di videosorveglianza, anche attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale per rendere più rapidi i controlli e l’individuazione delle infrazioni. Spazio anche al tema del decoro urbano, tra illuminazione e pulizia, considerati strumenti fondamentali di prevenzione. Una linea condivisa anche dalla consigliera regionale Chiara La Porta, che ha ribadito la necessità di migliorare l’efficienza delle telecamere e la collaborazione tra istituzioni, tornando anche sul tema dei centri per il rimpatrio dei migranti.