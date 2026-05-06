www.controradio.it Firenze, alla caserma Perotti di Firenze un polo della sicurezza da 150 milioni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:59 Share Share Link Embed

Il direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, la sindaca di Firenze Sara Funaro e la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci hanno firmato oggi il Piano Città degli immobili pubblici di Firenze. Oltre ai finanziamenti pubblici, il piano prevede la possibilità di attivare strumenti di partenariato pubblico-privato. Fra i progetti del Piano, l’ex Caserma Perotti che in quota parte ospiterà la questura, l’Autocentro interregionale, reparti e alloggi collettivi della polizia di Stato, il nuovo comando provinciale dei vigili del fuoco di Firenze e residenze per il personale della guardia di finanza.

La caserma Redi diventerà invece la nuova sede della Corte dei Conti.

L’ex caserma Quarleri ha già visto una prima fase di rifunzionalizzazione di due capannoni destinati ad archivi per l’Archivio di Stato, e in futuro potrà prevedere la rigenerazione urbana dell’intero sito con un polo archivistico, housing universitario o mix funzionale.

Palazzo Buontalenti, concesso in uso all’Università Europea, è in corso di riqualificazione come sede della School of european and transnational Governance.

Per la basilica di San Miniato al Monte è previsto un progetto di rinnovamento e riqualificazione. La Galleria dell’Accademia vedrà invece interventi per renderla “più aperta, accessibile e accogliente

All’evento ha preso parte anche la sottosegretaria all’Economia Lucia Albano.