Joseph Arthur, Party Dozen e LOSTATOBRADO chiudono il Lars Rock Fest

Joseph Arthur, Party Dozen e LOSTATOBRADO (Rock Contest 2024) chiudono in bellezza la line-up del LARS ROCK FEST 2025, e si aggiungono agli headliner già annunciati Black Country, New Road, Karate, The Heliocentrics e Mclusky

Joseph Arthur, Party Dozen e LOSTATOBRADO chiudono il ricco cartellone del LARS ROCK FEST 2025, che si terrà da venerdì 4 a domenica 6 luglio nei Giardini Pubblici di Chiusi come sempre con ingresso gratuito.

Folksinger e songwriter di culto americano, autentico troubadour sempre alla ricerca di nuove esperienze e nuove vibrazioni Joseph Arthur sarà il protagonista del matinê di sabato 5 luglio nella città vecchia di Chiusi, parte del progetto Suoni dal Labirinto in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese in occasione di Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura.

Sempre per la giornata di sabato, insieme ai già annunciai inglesi Black Country, New Road, ci saranno gli australiani Party Dozen, duo noise-rock sperimentale composto dalla sassofonista Kirsty Tickle e dal percussionista Jonathan Boulet capaci di creare un’esperienza sonora esplosiva e imprevedibile. Aprirà la serata LOSTATOBRADO, terzetto bolognese in bilico tra sperimentazione elettronica e improvvisazione sonora finalisti dell’ultima edizione del Rock Contest (secondi classificati e premio MITA), storica manifestazione legata a Controradio di Firenze con cui il LARS ROCK FEST conferma la partnership anche quest’anno.

Oltre alle band già citati nel cartellone dell’edizione 2025 anche i gallesi Mclusky, gli inglesi Italia 90 e Cucamaras (venerdì 4 luglio), i londinesi The Heliocentrics e gli americani Karate infiammeranno con i loro live l’ultima serata (domenica 6 luglio).

Il LARS ROCK FEST, nato nel 2012 e cresciuto grazie all’impegno dell’associazione culturale artistica GEC – Gruppo Effetti Collaterali e parte del progetto Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura, sarà ancora una volta al centro della scena indipendente internazionale, ospitando nel parco dei Giardini Pubblici di Chiusi (SI), concerti e iniziative culturali trasversali da venerdì 4 a domenica 6 luglio come sempre con ingresso gratuito.

Confermati anche gli eventi collaterali Open book, il festival dell’editoria indipendente, Art&Fun con esposizioni e laboratori per tutte le età e gli Street Markets, tra vinili e artigianato, di cui verranno resi noti dettagli a brevissimo.

