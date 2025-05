Federconsumatori: boom trainer e diete fasulle, istituzioni intervengano

‘420 casi truffa o danni in Toscana per Trainer e diete fasulle. La denuncia di Federconsumatori, che dice: ‘Serve intervento urgente istituzioni’

Sono 420 le persone che in Toscana, da aprile 2024 ad aprile scorso, si sono rivolte agli sportelli di Federconsumatori per denunciare casi di truffa o danni legati a ‘falsi professionisti’ . i trainer fasulli e fantomatiche diete miracolose.

Lo rende noto la stessa associazione di consumatori che insieme alla Fondazione Isscon ha condotto un’indagine sul proliferare di offerte fuorvianti diffuse attraverso i social network, in particolare Instagram. L’inchiesta nasce appunto “da centinaia di segnalazioni ricevute dai cittadini, preoccupati per i costi elevati, l’assenza di garanzie e soprattutto gli effetti negativi su corpo e mente”.

In particolare sono state 144 le persone a Firenze che si sono rivolte agli sportelli di Federconsumatori, 76 a Siena, 67 a Lucca, 43 a Prato, 21 ad Arezzo, 19 a Livorno, 17 a Massa Carrara, 13 a Pisa, 12 a Grosseto, 8 a Pistoia. “Il profilo delle vittime – si spiega – è chiaro: il 78% sono donne, prevalentemente tra i 35 e i 60 anni; il 67% ha conosciuto il presunto esperto tramite i social; l’87% non ha raggiunto alcun obiettivo reale; il 24% ha addirittura registrato un aumento di peso e il 25% ha dovuto poi rivolgersi a medici abilitati per rimediare ai danni; il 10% ha avviato azioni legali per ottenere un risarcimento, soprattutto per prodotti ‘miracolosi’ inefficaci o potenzialmente dannosi”.

Tra i principali rischi segnalati, spiega ancora Federconsumatori, “presunti nutrizionisti non iscritti all’Albo dei biologi, che propongono diete personalizzate illegittimamente; personal trainer non certificati, che collaborano in pacchetti ‘tutto incluso’ da fino a 197 euro al mese; life coach e mental coach che affrontano, senza alcuna competenza clinica, temi delicatissimi come i disturbi del comportamento alimentare; integratori costosi (fino a 180 euro a confezione) che promettono risultati rapidi senza sforzo, ma spesso causano effetti collaterali o si rivelano del tutto inefficaci”. L’indagine ha fatto emergere anche le conseguenze emotive e psicologiche.

“Alla luce di quanto emerso – commenta Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana -, “chiediamo un intervento urgente da parte delle istituzioni per contrastare il fenomeno. Servono controlli e sanzioni da parte del ministero della Salute e dell’Agcom contro l’esercizio abusivo di professioni sanitarie e sportive. Occorre un’azione dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria per fermare la diffusione di pubblicità ingannevoli che sfruttano la vulnerabilità delle persone. Va rafforzata l’educazione digitale per aiutare i cittadini a riconoscere fonti affidabili e figure qualificate”. Grandi conclude poi invitando “tutti alla massima cautela: la salute non si improvvisa e non si affida a chi ha solo follower: serve competenza vera”.