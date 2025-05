Mclusky, Italia 90 e Cucamaras al Lars Rock Fest 2025

Dopo aver annunciato gli inglesi Black Country, New Road come primi headliner della sua dodicesima edizione, il Lars Rock Fest 2025 svela le tre band protagoniste della prima serata: gli inglesi Cucamaras e Italia 90, e gli headliner i gallesi Mclusky. Il Festival si tiene dal 4 al 6 luglio 2025 nei Giardini Pubblici di Chiusi (SI) a ingresso gratuito.

Annunciate nuove band per la prossima edizione del Lars Rock Fest di Chiusi. Ad aprire la prima giornata, venerdì 4 luglio i Cucamaras, formazione di quattro elementi indie/post-punk da Nottingham, nominata tra le migliori 100 band dell’anno da NME nel 2023 con passaggi radiofonici sulla prestigiosa BBC Radio. Sempre dalla Gran Bretagna sul palco del Lars Rock Fest Italia 90, un tempo quartetto, ora trio, la band di Brighton torna sulla scena live con una nuova formazione e un nuovo set musicale. Infine gli headliner della serata, i Mclusky, il trio gallese di estrazione punk e indie rock, apparsi per la prima volta sulla scena nel lontano 1998. Guidata da Andrew Falkous (voce/chitarra), la band comprendeva inizialmente anche Matthew Harding (batteria) e Jonathan Chapple (basso). I Mclusky debuttarono nel Regno Unito con My Pain and Sadness Is More Sad and Painful Than Yours (Fuzzbox) del 2000. Nel settembre 2023 la band ha pubblicato un EP di quattro brani, la loro prima uscita dopo 19 anni, che anticipa l’uscita nei prossimi giorni del nuovo album su Ipecac Recordings intitolato The world is still here and so are we.

Dal 4 al 6 luglio nei Giardini Pubblici di Chiusi (SI), con ingresso gratuito. INFO