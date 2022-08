Il funk dei Lehmanns Brothers arriva in Toscana

Il groove dei Lehmanns Brothers sbarca in Toscana. Due date per il collettivo francese soul funk: venerdì 12 in concerto a Pisa, martedì 16 agosto a Firenze. Entrambe le date sono ad ingresso gratuito. Scopri tutti i dettagli!

I Lehmanns Brothers sono 6 giovani musicisti francesi assieme dal 2012. Accomunati dalla passione per la musica black, decidono di unire le forze e mettere in piedi una super band che propone una miscela esplosiva di jazz, funk, hip hop e afrobeat. Nella loro musica risuonano potenti le influenze di di James Brown, Jamiroquai, Fela Kuti, The Roots e A Tribe Called Quest.

Vincitori dello Shure Call for Legends Contest al Montreux Jazz Festival nel 2017, hanno già aperto concerti per leggende viventi come Fred Wesley, Maceo Parker e Wu-Tang Clan. Il loro suono dal vivo è trascinante e irrefrenabile! Il groove sprigionato dai Lehmanns Brothers fonde accordi jazz con elementi Hip Hop e Nu Soul.





Venerdì 12 agosto saranno sul palco di Arno Vivo a Pisa. Inizio del concerto alle 22:00 L’ingresso è gratuito. Qui le informazioni della serata.

Martedì 16 agosto la formazione si sposta a Firenze all’interno dello spazio Ultravox a partire dalle 21.30. Anche in questo caso ingresso gratuito! A seguire il dj set! Qui le informazioni. Lo spazio Ultravox è aperto tutti i giorni dalle 18.00 nel parco delle Cascine di Firenze. Cinema Concerti, talk e dj set ad ingresso libero.

Guarda il video dei Lehmanns Brothers. Inked (Alhambra Studios Live Session). Unreleased version of the track “Inked” taken from “The Youngling, Vol. 1” out 15th October 2021.